Straumann engrange moins de bénéfice en 2025

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a dévoilé pour l'exercice 2025 un bénéfice et une ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a dévoilé pour l'exercice 2025 un bénéfice et une rentabilité en baisse. Le groupe bâlois confirme ses prévisions pour 2026, même si les conditions de marché devraient rester volatiles.

En 2025, le chiffre d'affaires de Straumann a grimpé à 2,6 milliards de francs, soit une croissance organique de 8,9%, indique mercredi l'entreprise sise à Bâle dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est inscrit à 549 millions de francs, en baisse de 8,6%. La marge correspondante s'est affichée à 21,1%, contre 24% en 2024.

Au final, le bénéfice net a diminué à 358 millions de francs, contre 459 millions il y a un an.

Le chiffre d'affaires présenté correspond aux attentes des analystes contactés par AWP. L'Ebit se situe par contre en dessous, tout comme le bénéfice. Les analystes tablaient sur des revenus de 2,6 milliards de francs, un Ebit de 609 millions et un bénéfice net de 456 millions.

Le spécialiste des implants dentaires reconduit ses prévisions pour 2026. La direction table sur une forte croissance organique du chiffre d'affaires, avec une amélioration de 30 à 60 points de base de la marge d'Ebit de base à taux de change constants en 2025, malgré la volatilité persistante attendue des marchés.

/ATS
 

