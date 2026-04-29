Straumann progresse au premier trimestre et confirme ses objectifs

Le spécialiste des implants dentaires Straumann a affiché mercredi des ventes en progression sur un an à 672,5 millions de francs pour son premier trimestre. La croissance organique est ressortie à 7,1%.

'En comptabilisant les effets de change défavorables importants, la baisse est de 1,2% en francs', indique un communiqué.

Les régions Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) et Amérique du Nord ont le plus contribué à la hausse des recettes. La première affiche des ventes à 288,4 millions (+7,8%) et la seconde à 174,8 millions (+7,7%). En Asie-Pacifique (APAC), les recettes sont affichées à 147,2 millions (+10%) et en Amérique latine à 62,1 millions (+19,5%).

Dans le détail, la Chine a pesé sur la croissance de la région APAC, avec une croissance organique de seulement 0,5%, rapporte l'entreprise.

Les chiffres dépassent les prévisions du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 670 millions et d'une croissance organique à 6,3%.

Le groupe bâlois a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année. La croissance organique est attendue entre 5 et 9%.

Par ailleurs, le dividende a été haussé de 5% à 1 franc par action lors de l'assemblée générale du 17 avril.

/ATS