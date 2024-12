Suez annonce le départ de sa PDG au 31 janvier

Le géant de l'eau et des déchets, Suez, a annoncé le départ sa présidente et directrice générale, Sabrina Soussan, le 31 janvier 2025. La présidence du conseil d'administration sera assurée par Thierry Déau, président de Meridiam, dès le 1er janvier.

Sa succession à la direction générale 'sera annoncée à la suite d'un processus de recherche et de nomination qui est immédiatement lancé', indique le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP. 'Sabrina Soussan, jusqu'à son départ, assurera la transition main dans la main avec le nouveau président', ajoute-t-il.

'J'ai décidé après trois années intenses et le sentiment du devoir accompli de me consacrer à d'autres projets que j'annoncerai le moment venu', a déclaré Sabrina Soussan, citée dans le communiqué.

En la remerciant pour son 'excellent travail de reconstruction, de structuration et de développement' du groupe depuis trois ans, Thierry Déau a estimé que le groupe bénéficie 'd'une situation financière robuste et d'un solide réservoir de projets d'envergure' et 'peut aborder l'avenir avec confiance et sérénité'.

Suez, dont les actifs à l'étranger ont été réduits en 2022 par une OPA du rival Veolia, a réalisé 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. L'entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau et de l'énergie est présente aujourd'hui dans une quarantaine de pays et s'appuie sur 40'000 collaborateurs.

Pour mémoire, Sabrina Soussan a claqué la porte le 1er janvier 2022 de Dormakaba. Elle a occupé le poste de directrice générale chez le spécialiste zurichois de la sécurisation d'accès de janvier 2021 à janvier 2022.

/ATS