Sulzer confirme des entrées de commandes trimestrielles en recul

Sulzer a enregistré des entrées de commandes en nette baisse de 8,6% au premier trimestre à ...
Sulzer confirme des entrées de commandes trimestrielles en recul

Sulzer confirme des entrées de commandes trimestrielles en recul

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Sulzer a enregistré des entrées de commandes en nette baisse de 8,6% au premier trimestre à 853 millions de francs, a annoncé l'entreprise lundi, ce qui correspond à ses prévisions. Le groupe industriel confirme ses objectifs pour l'année en cours.

Le segment Chemtech a accusé une chute de 27,7% à 148 millions, due notamment au retard pris par des projets clients majeurs et d'une base de comparaison élevée en raison d'une importante commande de polymères biosourcés au premier trimestre 2025, précise Sulzer dans un communiqué.

Les secteurs Flow Equipment et Services ont pour leur part affiché des baisses plus modérées de respectivement 3,8% et 2,6%, à 358 et 347 millions. La société explique qu'ils ont été partiellement affectés par des délais dans des projets au Moyen-Orient ainsi que la situation géopolitique dans la région.

Malgré cela, une dynamique positive s'est manifestée vers la fin du trimestre, ajoute Sulzer.

L'entreprise anticipe une amélioration des entrées de commandes au deuxième trimestre, suivie d'un second semestre solide grâce à un portefeuille de commandes robuste.

/ATS
 

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