Sulzer menace de cesser ses activités avec Petróleos Mexicanos

Sulzer réclame 'une somme importante' à Petróleos Mexicanos (Pemex) en raison de factures impayées, a informé vendredi le groupe winterthourois, confirmant des informations de la presse mexicaine qui parle d'un dû de plus de 23 millions de francs.

Le conglomérat industriel menace de cesser ses activités dans les raffineries de la compagnie pétrolière d'Etat mexicaine, ce qui risque de compromettre la sécurité énergétique du pays, selon lui.

'Pemex a retardé les paiements pour plusieurs services effectués dans ses raffineries et doit à Sulzer Chemtech Mexico une somme importante en francs, certains paiements étant en retard de plus de douze mois', a déclaré vendredi à AWP une porte-parole du groupe. Elle a refusé de dévoiler le montant des impayés, le chiffre de 528 millions de pesos, soit 23,1 millions de francs, circulant dans les médias mexicains.

'Conformément à la procédure habituelle, nous avons soumis cette question au niveau hiérarchique approprié chez Pemex et attendons actuellement leur réponse. Nous espérons que le gouvernement mexicain réagira à cette situation comme par le passé et libérera les paiements en souffrance', a ajouté la porte-parole.

Si Pemex n'était pas en mesure d'effectuer rapidement les paiements en souffrance, la division Chemtech de Sulzer au Mexique 'se verrait contrainte de cesser son soutien à ces raffineries', avertit la société.

'À court terme, cela pourrait entraîner une baisse de la production, des problèmes de sécurité et des risques pour l'environnement', a soutenu sa porte-parole.

Impact sur le déficit du pays ?

'Un tel scénario aurait un impact significatif sur la sécurité énergétique nationale du Mexique et pourrait aggraver le déficit du pays en raison de la baisse des niveaux de production et de l'impact sur les revenus', a-t-elle poursuivi.

Contacté par AWP, le ministère de l'Energie mexicain n'était pas immédiatement disponible pour réagir.

Selon la presse du pays, les raffineries concernées se situent notamment à Minatitlán (sud-est), Salina Cruz (sud-ouest), Cadereyta (nord-est) et Tula (centre), où l'entreprise suisse a fourni des composants essentiels pour le traitement du pétrole brut et la modernisation des tours de distillation.

Sulzer a récemment investi dans une nouvelle installation de pompes haute pression, inaugurée en mars 2024 à Cuautitlán Izcalli près de Mexico, pour soutenir l'infrastructure locale et répondre à la demande croissante des raffineries.

Au cours des deux dernières décennies, Pemex a doublé sa dette à environ 100 milliards de dollars et réduit sa production de plus de 50% en raison du vieillissement de ses champs pétroliers et du manque d'investissements.

La société cherche à inverser la tendance grâce à un soutien massif du gouvernement de Claudia Scheinbaum, qui a cette année injecté plus de 25 milliards de dollars pour renforcer ses finances et sa productivité.

/ATS