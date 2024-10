Sulzer voit ses commandes grimper au troisième trimestre

Le conglomérat industriel Sulzer a enregistré une nette augmentation de ses entrées de commande au troisième trimestre, mettant en avant une bonne dynamique de marché.

Entre juillet et septembre, les entrées de commandes ont crû de 9,2% en glissement annuel, à 2,93 milliards de francs, informe mardi la société basée à Winterthur dans un communiqué. Ses trois divisions - Flow, Services et Chemtech - ont contribué à ce résultat, précise-t-elle.

Celui-ci s'inscrit dans le bas de la fourchette des prévisions formulées par les analystes du consensus AWP.

La force du franc a eu une influence négative et les effets de change ont donc affecté le résultat à hauteur de 131 millions, ajoute l'entreprise. Après correction des effets de change, les entrées de commandes s'élèvent à 3,06 milliards.

Les entrées de commandes de la division Flow ont augmenté de 8%. 'Cela s'explique principalement par la solide demande dans les secteurs de l'eau et de l'industrie, qui ont eux-mêmes bénéficié d'une dynamique croissante sur les marchés des 'minéraux verts' et dans le domaine du traitement des eaux usées'. La croissance a également été soutenue par une bonne dynamique de marché dans l'énergie et les infrastructures.

Le département Services continue d'afficher une croissance à deux chiffres: le volume des commandes a connu une hausse de 12,9%. Les trois régions de marché ont contribué à cette évolution, mais plus particulièrement les régions Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud et Asie-Pacifique.

De son côté, Chemtech a vu ses entrées de commandes grimper de 6,2%. Sulzer souligne que les volumes de commande ont été élevés 'dans le domaine des polymères et de la liaison carbone'.

Sur le plan géographique, la société a augmenté ses entrées de commandes de 15,6% dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, de 8,6% dans la région Amériques et de 1,7% dans la région Asie-Pacifique.

En raison de ces résultats, qu'elle qualifie de 'robustes', l'entreprise confirme les prévisions de croissance communiquées en juillet 2024 avec un volume de commandes en hausse de 9 à 12%, un chiffre d'affaires en hausse de 9 à 11% et une rentabilité opérationnelle (marge Ebita) d'environ 12%.

/ATS