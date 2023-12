SumUp lève des fonds pour accélérer son expansion

SumUp a annoncé lundi une nouvelle levée de fonds de 285 millions d'euros (270 millions de francs). Le spécialiste britannique des paiements veut accélérer son expansion au niveau mondial, dans un contexte qui s'est compliqué pour les start-up technologiques.

La levée de fonds, conclue vendredi, a été 'menée par (l'américain) Sixth Street Growth, avec la participation de Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital et Liquidity Group', a indiqué SumUp dans un communiqué lundi.

L'entreprise n'a pas précisé quelle était désormais sa valorisation. Celle-ci avait été portée à 8 milliards d'euros après le précédent tour de table en juin 2022, mais les start-up technologiques ont vu dernièrement leurs valorisations fondre, dans un contexte économique morose.

Le spécialiste des bons plans sur internet Groupon avait annoncé avoir vendu en octobre quelque '9,4% de sa participation d'environ 2,3 % dans SumUp' pour 8,4 millions d'euros, un montant qui impliquerait une valorisation diminuée de moitié, environ 3,9 milliards d'euros.

SumUp n'a pas commenté ces chiffres, indiquant simplement à l'AFP que l'entreprise 'continue de se développer sur la base de la valorisation atteinte à l'été 2022'.

La start-up indique dans son communiqué qu'elle affiche un excédent brut d'exploitation (Ebitda) positif depuis le quatrième trimestre 2022, 'tout en maintenant une croissance de plus de 30% de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre' et qu'elle a 'continuellement augmenté sa marge d'Ebitda tout au long de l'année 2023'.

SumUp, fondée en 2012 et basée à Londres, fabrique des petits lecteurs de cartes bancaires mobiles à l'intention notamment des commerçants, artisans et des micro-entreprises.

Elle développe aussi une application de services financiers qui comprend un compte et une carte d'entreprise, une boutique en ligne, une solution de facturation et de paiements physiques et à distance.

L'entreprise est présente dans 36 pays, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil ou dernièrement l'Australie et revendique plus de 4 millions d'entreprises clientes.

En juin 2022, la précédente levée de fonds de SumUp avait permis de lever 590 millions d'euros - l'entreprise précisait alors que cela portait à 1,5 milliard d'euros l'ensemble des fonds levés depuis sa création.

/ATS