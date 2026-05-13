Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Sunrise a sombré plus profondément dans le rouge au premier trimestre 2026. L'opérateur télécom a cependant augmenté sa rentabilité opréationnelle. Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont confirmées.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Sunrise est resté stable (+0,1%) sur un an à 722,8 millions de francs, annonce mercredi l'opérateur dans un communiqué. Les analystes contactés par AWP attendaient des recettes de 713 millions.

Les recettes ont été soutenues principalement par la croissance des abonnements Mobile Postpaid, des activités B2B et des ventes d'appareils. Ces éléments ont compensé le recul de l'activité Internet ainsi que la liquidité globalement plus faible du marché.

Côté rentabilité, le résultat d'exploitation ajusté avant amortissements et dépréciations, après déduction des frais de leasing (EbitdaaL) s'est monté à 240,0 millions, en hausse de 2,5% par rapport à la même période de l'an dernier.

Au final, l'exercice se solde par une perte nette de 39,4 millions, contre 1,3 million précédemment. Ce déficit vient principalement d'une baisse des produits financiers ainsi que de coûts de restructuration plus élevés.

Les prévisions pour l'exercice 2026 sont pleinement confirmées, notamment le dividende attendu de 3,49 francs par action de classe A pour l'exercice 2026 et de 35 centimes par action de classe B en 2027, ce qui représente une croissance de plus de 2%.

Le chiffre d'affaires devrait rester globalement stable et l'EbitdaaL devrait s'afficher à environ 1 milliard de francs.

/ATS