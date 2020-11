Sunrise gagne en clientèle mais son bénéfice net recule

Sunrise revendique de nombreux nouveaux clients mais pêche au niveau de son bénéfice net au terme du troisième trimestre. Le groupe se veut optimiste pour l'ensemble de l'exercice 2020 en confirmant ses prévisions, selon un communiqué paru jeudi.

Le chiffre d'affaires a reculé de 0,5% par rapport au 3ème trimestre 2019, en s'établissant à 471 millions de francs. Le bénéfice opérationnel ajusté (Ebitda) a progressé de 2,0% pour s'inscrire à 176 millions de francs.

Le bénéfice net s'est contracté de 41,3% à 28 millions de francs. Sunrise a continué d'acquérir de nouveaux clients, en particulier dans le Mobile Postpaid (+8%), Internet (+7%) et TV (+12%).

La direction a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2020, avec un chiffre d'affaires et un Ebitda ajusté compris respectivement entre 1,840 milliard et 1,880 milliard de francs et entre 675 millions et 690 millions de francs.

Les dépenses d'investissement (Capex) devraient naviguer entre 410 à 450 millions de francs. Si ces prévisions sont atteintes, Sunrise envisage de proposer un dividende compris entre 4,55 francs et 4,65 francs par action pour l'exercice 2020, lequel sera payé sur les réserves d'apports de capital étranger de l'exercice 2021, précise le communiqué.

Comme annoncé le 12 août, Liberty Global a fait une offre publique d'achat aux actionnaires du groupe pour reprendre Sunrise. Lorsque la transaction sera terminée Liberty Global prévoit de faire retirer les actions Sunrise de la cotation auprès de SIX Group. À ce titre Sunrise souhaite attirer l'attention des actionnaires sur les éventuels changements à venir de la politique actuelle en matière de dividendes.

/ATS