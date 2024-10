Sunrise se maintient au 3e partiel et confirme ses prévisions 2024

Sunrise a vendu plus d'abonnements pour la téléphonie mobile et internet au troisième trimestre, mais essuyé un chiffre d'affaires en repli de 1,3% sur un an à 749 millions de francs. Les prévisions pour l'année en cours sont confirmées, indique l'entreprise mercredi.

Le résultat d'exploitation ajusté (EbitdaaL) est resté quasiment stable à 274,4 millions (+0,4%), grâce à 'la discipline en matière de coûts', a signalé l'opérateur.

Les activités avec la clientèle entreprises se sont bien développées, enregistrant des recettes en hausse de 6,8% sur un an à 207,3 millions de francs. La clientèle privée a de son côté essuyé un repli de 4,4% des ventes à 538,6 millions.

L'harmonisation des prix dans la base de clientèle et une plus faible utilisation de l'itinérance (roaming) en raison de son inclusion dans les forfaits expliquent l'évolution des recettes.

Les dépenses d'investissement de capital ont atteint 111,3 millions, en baisse de 16,1%.

Les résultats du troisième partiel sont en ligne avec les objectifs. L'opérateur a profité d'une hausse de la clientèle et d'une migration des abonnements prépayés vers des abonnements postpaid. La croissance nette de ces derniers atteint +48'000 pour le mobile et +5000 pour internet.

Sunrise table sur des recettes stables en 2024. L'EbitdaaL ajusté doit rester stable, voire croître légèrement. Les investissements (Capex) doivent atteindre 16 à 18% du chiffre d'affaires tandis que les flux de liquidités sont attendus entre 360 et 370 millions. L'entreprise a également confirmé le versement d'un dividende d'au moins 240 millions de francs mi-2025.

Les préparatifs pour la cotation de Sunrise, comme émanation de sa maison-mère Liberty Global avancent. Les actionnaires ont d'ores et déjà fourni leur accord. La réduction de l'endettement net de 1,5 milliard d'ici la fin de l'année est prévue. Le premier jour de négoce des actions Sunrise classe A sur SIX est prévu le 15 novembre.

/ATS