Sunrise voit ses recettes légèrement diminuer en 2025

L'opérateur de télécommunications Sunrise a vu ses recettes globales légèrement décélérer l'année dernière.

Au titre de l'exercice écoulé conseil d'administration proposera néanmoins à ses actionnaires un dividende en hausse, de 3,42 francs par action de classe A contre 3,33 franc un an plus tôt, et de 0,34 par action de classe B contre 0,33 franc. De janvier à fin décembre, le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 1,1% sur un an, à 2,98 milliards de francs, dévoile Sunrise dans un communiqué paru mercredi. L'activité clientèle privée a perdu 2,5% à 2,11 milliards. Les clients professionnels et grossistes ont par contre crû de 2,0% à 859 millions. Quant au segment infrastructure et fonctions d'assistance, il a gonflé de 17,8% à 17,2 millions.

Le résultat brut d'exploitation (EbitdaaL) ajusté a lui pris 0,9% à 1,00 milliard de francs.

Ces chiffres répondent peu ou prou aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 2,97 milliards, un Ebitda ajusté à 1,00 milliard et un dividende de 3,42 francs par action. Le flux de trésorerie net est affiché en diminution de 5,0% à 1,22 milliard. Et, le ratio d'endettement net à fin 2025 était fois 4,5 fois supérieur à l'EbitdaaL ajusté.

Sunrise a comptabilisé 82'000 abonnements supplémentaires avec ses offres mobile Postpaid, alors que le groupe a perdu 3000 abonnements dans le secteur Internet.

Au 31 décembre, l'opérateur revendique environ 3,16 millions d'abonnements mobile, 1,28 million d'abonnements internet haut débit et 0,96 million d'abonnements TV.

Pour 2026, Sunrise s'attend à des recettes globalement stable, un Ebitdaal ajusté d' 1 milliard de francs environ et une part des investissements inférieure à 15% du chiffre d'affaires. La société prévoit un dividende de 3,49 francs par action de classe A et de 0,35 par action de classe B.

/ATS