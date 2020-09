Swatch Group affecté par une cyberattaque intervenue ce week-end

Swatch a été victime de pirates informatiques ce week-end, menant à l'arrêt de quelques systèmes. Des activités sont toujours affectées par cette cyberattaque, selon une information d'AWP confirmée mardi le groupe biennois. Ce dernier va porter plainte contre inconnu.

Durant le week-end, le géant horloger a identifié des 'signes clairs d'une cyberattaque en développement', précise le groupe dans une prise de position écrite. Pour des raisons de sécurité, certains systèmes informatiques ont été mis à l'arrêt de manière préventive, avec un impact sur 'certaines activités'.

'Swatch Group a immédiatement évalué et analysé la nature de l'attaque, pris toutes les mesures adéquates et implémenté les corrections nécessaires', souligne le numéro un mondial de l'horlogerie, pour qui un retour à la normale interviendra 'aussi vite que possible'.

Le groupe n'a pas précisé quelles activités sont concernées par l'arrêt, ni l'ampleur de la cyberattaque.

/ATS