Swiss Life avance modestement sur six mois

L'assureur-vie Swiss Life a progressé sur la première partie de l'année, profitant notamment d'une croissance vigoureuse en France. Dépassant les prévisions des analystes, le groupe zurichois a confirmé ses objectifs financiers.

'Nous sommes parvenus à développer encore les activités reposant sur le versement de frais et de commissions et à augmenter le résultat lié aux frais et commissions de 17%, en raison de l'évolution réjouissante chez Swiss Life Asset Managers et Swiss Life France', a expliqué le directeur général Matthias Aellig, qui s'est dit 'très satisfait (du) résultat semestriel'.

Entre janvier et fin juin, l'assureur-vie a fait croître ses primes brutes émises de 2% à 11,66 milliards de francs, enregistrant une croissance de 1% en Suisse, son marché principal, de 11% en France et de 3% en Allemagne. Dans les autres pays, elles ont par contre reculé de 6%, selon un communiqué publié mardi.

Au niveau de la rentabilité, le groupe a étoffé son résultat d'exploitation de 6% à 883 millions, alors que le bénéfice net a fait du surplace à 632 millions.

Changement à Swiss Life Asset Managers

L'ensemble de ces chiffres clés sont supérieurs aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP.

La direction a confirmé être en mesure de réaliser, voire dépasser ses objectifs financiers définis dans le cadre de la stratégie Swiss Life 2024. L'entreprise prévoit de dégager un résultat des commissions dans le bas de la fourchette des 850 à 900 millions cette année. Entre 2022 et 2024, le rendement des fonds propres doit s'inscrire entre 10% et 12% et les liquidités s'élever de 2,8 à 3,0 milliards. Les actionnaires devraient profiter de la redistribution d'au moins 60% du bénéfice, mais ces objectifs devraient même être dépassés.

En matière d'effectifs, Per Erikson va par ailleurs succéder à Stefan Mächler au poste de directeur des investissements du groupe et directeur général de l'unité Swiss Life Asset Managers au 1er avril 2025.

/ATS