Swiss Re: gain de 1,45 milliard mi-2023

Swiss Re a dégagé un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars (1,27 milliard de francs) sur les six premiers mois de l'année. Le volume de primes encaissées par le réassureur zurichois a enflé de près d'un milliard à 22,14 milliards.

Le ratio combiné, soit le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées, s'est amélioré de près de 4 points de pourcentage à 94,7% dans l'assurance dommages (Property and Casualty Re) et de près de deux points de pourcentage à 91,0% dans les couvertures commerciales (Corporate Solutions), détaille le rapport intermédiaire livré vendredi.

Fin juin, les fonds propres de la multinationale zurichoise représentaient 12,68 milliards, en recul de moins de 10 millions sur six mois.

La performance correspond peu ou prou aux projections du consensus AWP. Ratios combinés et fonds propres s'avèrent meilleurs que prévu.

La direction reconduit son ambition de dégager 3 milliards de dollars de bénéfice sur l'ensemble de l'exercice.

/ATS