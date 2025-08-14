Swiss Re performe au premier semestre

Swiss Re a vu ses recettes reculer mais sa rentabilité progresser sur les six premiers mois de 2025, faisant fi de l'impact des incendies ayant ravagé Los Angeles en début d'année. Le groupe zurichois en a profité pour confirmer ses perspectives financières.

Les recettes issues des activités d'assurance ont reculé de 6% à 20,95 milliards de dollars, alors que le bénéfice net a bondi de 24% à 2,61 milliards, a détaillé Swiss Re jeudi dans un communiqué.

Dans l'activité dommages et accidents (P&C Reinsurance), le ratio combiné - le rapport entre les primes encaissées et les prestations versées - s'est amélioré de 3,2 points à 81,1% et le bénéfice net a pris 23% à 1,22 milliard. Dans cette division, Swiss Re a été en mesure d'augmente ses primes de 2,3% lors de la période de renouvellement des contrats en juin et juillet.

Quant à l'unité de réassurance vie et santé (Life & Health Reinsurance), elle a enregistré un profit net en repli de 5% à 839 millions.

La direction a confirmé s'attendre pour 2025 à un résultat net autour de 1,6 milliard de dollars pour L&H Re et d'au moins 4,4 milliards au niveau du groupe. Le ratio combiné de P&C Re doit passer sous 85% et celui de CorSo ne pas dépasser 91%.

A plus long terme, Swiss Re anticipe jusqu'à présent un rendement des fonds propres supérieur à 14%. Il s'attend également à baisser ses coûts de 300 millions d'ici 2027, alors que le dividende doit être augmenté de 7% 'ou plus' par an ces trois prochaines années.

/ATS