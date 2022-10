Swiss affiche un résultat solide sur neuf mois

La compagnie aérienne Swiss a inscrit un résultat confortable sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours, grâce au regain d'activité. Malgré les incertitudes géopolitiques et économiques, elle anticipe un bénéfice solide sur l'ensemble de l'année.

De janvier à septembre, Swiss a inscrit un bénéfice opérationnel de 287,5 millions de francs, contre une perte de 275,5 millions sur la même période en 2021, selon un communiqué publié jeudi. Dans le même temps, les recettes opérationnelles ont plus que doublé à 3,18 milliards, contre 1,37 milliard un an plus tôt.

Le troisième trimestre a été particulièrement dynamique, dégageant à lui seul un bénéfice opérationnel de 220 millions de francs. Cela s'explique par un effet de rattrapage pour le trafic passager comme pour le fret, note Swiss. Les mesures d'optimisation des coûts et d'amélioration de la rentabilité ont également porté leurs fruits. A ces facteurs s'ajoute également la rareté de l'offre, a expliqué Markus Binkert, directeur financier, cité dans le communiqué.

Swiss a transporté 9,3 millions de passagers entre janvier et septembre, ce qui représente un facteur de 2,5 par rapport au nombre de passagers transportés un an plus tôt. Le nombre de vols opérés a doublé à 78'000.

Même si le quatrième trimestre est traditionnellement plus faible que le troisième, et malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, la compagnie anticipe un bénéfice solide en 2022. La situation des réservations est excellente, note Swiss.

'Les accords conclus avec les partenaires sociaux du personnel au sol et les pilotes sont garants de stabilité opérationnelle', a déclaré Dieter Vranckx, directeur général, cité dans le communiqué. 'Nous estimons que nous parviendrons à un accord avec les représentants du personnel de cabine d'ici à fin novembre', a-t-il complété.

/ATS