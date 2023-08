Swiss poursuit son redressement au deuxième trimestre

Swiss a confirmé au deuxième trimestre la dynamique positive observée en début d'année, lui permettant de boucler la première moitié de l'année sur des recettes en hausse de plus d'un tiers, alors que son résultat d'exploitation a été quasiment quintuplé.

Dopés par le renchérissement du prix moyen des billets, les produits d'exploitation ont décollé de 37,8% à 2,5 milliards de francs sur les six premiers mois de l'année. 'Comme l'ensemble du secteur, nous avons profité d'une demande de voyages aériens encore nettement supérieure à l'offre', a indiqué le directeur financier Markus Binkert, cité jeudi dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation est ressorti à 338,3 millions de francs, contre 67 millions au premier semestre 2022, une performance que le transporteur à croix blanche explique notamment par la restructuration entamée en 2021, qui lui a permis d'atténuer sensiblement la hausse des coûts à laquelle l'ensemble du secteur aérien est confronté.

Rétablissement des capacités

'Nous sommes désormais définitivement sortis de la pandémie de coronavirus et disposons d'une assise financière solide pour faire face aux incertitudes à venir', a poursuivi le directeur financier, signalant un contexte économique toujours instable et des risques multiples.

En termes de trafic, le nombre de passagers transportés entre janvier et juin a rebondi de 41% sur un an à 7,5 millions et celui de mouvements d'aéronefs de près d'un tiers à plus de 61'000. Le coefficient moyen d'occupation s'est établi à 83,3%, en hausse de 9,6 points de pourcentage (pp) par rapport aux six premiers mois de 2022.

La filiale du géant allemand Lufthansa s'attend à voir se poursuivre la tendance positive observée au deuxième trimestre. Pour l'ensemble de 2023, elle espère toujours rétablir ses capacités à 85% de celles de 2019 et les étoffer encore en 2024. Par rapport à la dernière année avant l'éclatement de la crise sanitaire, ces dernières se sont établies à environ 87% au deuxième partiel.

