Swiss suspend ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 28 mars

Swiss suspend ses vols à destination de Tel-Aviv, en Israël, dès dimanche et jusqu'au 28 mars. Le ministère israélien de la santé a interdit l'entrée sur son territoire aux passagers venus de Suisse en raison du coronavirus.

Le dernier vol Swiss aller-retour entre Zurich et Tel-Aviv sera effectué samedi, a indiqué la compagnie aérienne jeudi. Tout le groupe Lufthansa a pris la même disposition. Seuls les passagers venant de Suisse qui peuvent prouver qu'ils disposent d'un site de quarantaine privé pour une quarantaine obligatoire de 14 jours en Israël sont acceptés dans le pays.

Swiss 'se voit contrainte de suspendre ses services pour des raisons économiques étant donné qu'un grand nombre de voyageurs seraient exposés à de réelles difficultés pour entrer sur le territoire israélien', selon le communiqué. Les passagers dont le vol a été annulé peuvent modifier leur réservation sans frais ou se faire rembourser leur billet.

Il n'est actuellement pas possible d'évaluer le manque à gagner ou les pertes qu'entraîne cette situation, ajoute la société qui s'exprimera lors de sa conférence de presse annuelle le 19 mars.

Swiss a déjà prolongé jusqu'au 24 avril la suspension de ses vols entre Zurich et Pékin et vers Shanghai. Les fréquences des vols vers Florence, Milan, Rome et Venise ont aussi été réduites.

/ATS