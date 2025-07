Swiss voit son bénéfice opérationnel chuter à mi-parcours

La compagnie aérienne Swiss a vu son résultat opérationnel ajusté chuter de plus d'un quart sur les six premiers mois, à 195,1 millions de francs. La prudence est de mise pour la deuxième moitié de l'exercice, a indiqué jeudi la filiale de Lufthansa.

Au premier semestre, les produits d'exploitation sont restés quasiment stables à 2,69 milliards de francs, tout comme le nombre de passagers, à 8,5 millions. Plus de 70'000 vols ont été assurés, soit 1,8% de plus que l'année précédente. Le taux d'occupation moyen a diminué 1,8 point de pourcentage à 80,0%.

Sur le seul deuxième trimestre, les produits d'exploitation ont atteint 1,47 milliard, en baisse de 1,2% sur un an.

L'environnement s'est révélé difficile, marqué par des tensions géopolitiques et commerciales. 'La hausse des coûts, notamment en matière de personnel et de redevances, a aussi significativement affecté notre rentabilité. Des contraintes structurelles telles que des pénuries persistantes d'avions, de moteurs et de pilotes, ont également pesé sur notre résultat', a expliqué le directeur financier, Dennis Weber, cité dans le communiqué.

La demande des classes non premium sur les liaisons transatlantiques s'est affaiblie, ce qui se répercute immédiatement sur les recettes moyennes.

Pami les points positifs, l'évolution des prix du carburant a été favorable. De plus, la compagnie a été en mesure d'améliorer sa ponctualité, avec 72,4% des vols décollant à l'heure, en hausse de 3,9 points de pourcentage par rapport au premier semestre 2024. Sur le segment du fret, les livraisons anticipées de marchandises en raison des conflits douaniers ont soutenu la performance.

La prudence est de mise, tant pour la suite de l'exercice que pour 2026, alors que la pression sur les coûts continue et que l'environnement reste instable. 'Nous continuons à miser sur la maîtrise des coûts ainsi que sur des investissements ciblés en faveur de la stabilité, de la qualité des produits et de l'innovation', a souligné le directeur général, Jens Fehlinger, cité dans le communiqué.

