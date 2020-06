SwissCovid offre un degré élevé de protection des données

L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication et le Groupe d'intervention informatique de la Confédération jugent que l'app SwissCovid est sûre. L'application offre un degré élevé de sécurité des données et de protection de la vie privée.

Le Computer security incident response team de l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) et l'unité Govcert-ch (Groupe d'intervention informatique de la Confédération) avaient jusqu'à maintenant souligné à plusieurs reprises les problèmes de sécurité, ont rappelé les deux entités vendredi dans un rapport.

Ils constatent cette fois-ci que le protocole développé par l'EPFL est bien pensé et très robuste. L'anonymat de l'utilisateur est garanti de manière suffisante.

Cryptage de bout en bout

Un pare-feu protège les données. Quant aux données plus sensibles, elles sont directement transmises à l'OFIT. Le cryptage est pratiquement ininterrompu, soulignent les deux agences. Cela permet de se protéger contre des piratages.

Le Content delivery network, c'est-à-dire le réseau d'ordinateurs répartis dans les régions, et connectés entre eux, est également assez protégé contre les attaques. Les codes sources de l'application iOS et Android sont bien structurés et bien programmés.

Les deux agences de cybersécurité ont signalé qu'il restait quelques problèmes de sécurité mineurs en suspens lorsqu'elles ont rédigé le rapport. L'application SwissCovid, qui devra retracer les chaînes de transmission du coronavirus, est soumise au test du grand public depuis le 28 mai. Son lancement officiel est attendu pour la fin du mois de juin.

/ATS