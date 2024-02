Swisscom a accru sa rentabilité, malgré des revenus en stagnation

Après un repli subi en 2022, Swisscom a vu son bénéfice net renouer avec la croissance, ce dernier progressant de 6,7% en l'espace d'une année à 1,71 milliard de francs.

Les revenus ont quant à eux continué de stagner, affichant une imperceptible hausse de 0,2% sur un an à 11,07 milliards de francs, a indiqué jeudi le géant bleu. A taux de change constants, la croissance des recettes s'est révélée à peine plus vigoureuse, soit de 0,9%. Alors que Swisscom a pu réduire ses coûts, le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a en revanche progressé de 4,9% à 4,62 milliards et l'Ebit de 8,1% à 2,2 milliards.

En 2022, Swisscom avait vu son bénéfice net flancher de pas moins de 12,5% à 1,6 milliard de francs, reflet d'effets exceptionnels, à savoir la cession d'une participation en Belgique et la revalorisation d'une coopération dans la fibre optique avec sa filiale italienne Fastweb, lesquelles avaient entraîné un bond de 20% en 2021. L'opérateur bernois en mains de la Confédération avait de plus constitué des provisions pour affaires juridiques de 157 millions sur l'exercice 2022, incluant une amende de près de 72 millions de la Commission de la concurrence (Comco).

La performance s'est révélée conforme aux attentes, à l'exception du bénéfice net, lequel a atteint un niveau inférieur aux prévisions des analystes sondés par l'agence AWP. Ces derniers avaient en moyenne anticipé un chiffre d'affaires de 11,04 milliards de francs, un Ebitda à 4,61 milliards et un bénéfice net à 1,74 milliard.

Croissance des affaires en Italie

Les revenus dégagés dans l'activité principale en Suisse se sont légèrement contractés de 0,8% à 8,15 milliards de francs. Dans le coeur de métier des services de télécommunications, le chiffre d'affaires s'est tassé de 1,3% à 5,38 milliards, dont 3,84 milliards (-0,5%) avec les clients privés, alors que celui des prestations informatiques a crû de 2,8% à 1,18 milliard. Les ventes d'appareils ont aussi fléchi de 0,5% à 835 millions. L'Ebitda des affaires helvétiques a grimpé à 3,7 milliards de francs, 6,3% de plus qu'en 2022.

Les affaires italiennes de Swisscom ont quant à elles poursuivi leur expansion, Fastweb ayant étoffé ses recettes de 6,1% à 2,63 millions d'euros. L'Ebitda a en revanche diminué de 6,6% à 798 millions d'euros, affecté pour une charge unique de 74 millions dans le cadre d'une procédure juridique et un ajustement de la stratégie du secteur Fixed Wireless Access (FWA), explique Swisscom.

A la faveur d'une performance demeurant solide, les actionnaires se verront proposer lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars prochain un dividende de 22 francs par action, un montant inchangé au regard de celui versé au titre de l'exercice précédent. Les propriétaires de l'ex-monopoleur devront également élire un nouvel administrateur en la personne de Daniel Münger, président de 2016 à 2023 du syndicat Syndicom. Il succédera à Alain Carrupt en tant que représentant du personnel au sein de l'organe de surveillance, M. Carrupt ayant renoncé à solliciter un nouveau mandat.

Evoquant l'exercice en cours, Swisscom vise un nouvelle fois un chiffre d'affaire stable soit de 11 milliards de francs. L'Ebitda devrait afficher une évolution similaire, celui-ci étant attendu entre 4,5 et 4,6 milliards. Cette année, l'opérateur entend investir 2,3 milliards, somme qui s'est montée l'an dernier à 2,29 milliards, en repli de 0,7%.

/ATS