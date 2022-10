Swisscom cède dans son litige face à la Comco dans la fibre optique

Swisscom cède dans le litige concernant la fibre optique qui l'oppose à la Commission de la concurrence (Comco). Le numéro un suisse des télécoms change de modèle de construction de son réseau de fibre optique, passant d'une seule ligne d'accès (PMP) au P2P.

Plus chère, l'architecture de distribution de la fibre optique de point à point nécessite l'installation d'un plus grand nombre de lignes et par conséquent de plus de travaux d'excavation. De ce fait, le géant bleu indique en parallèle à la présentation de ses résultats après neuf mois revoir à la baisse son objectif d'extension du réseau de fibre optique. Son déploiement interviendra plus lentement qu'initialement prévu et seuls 50 à 55% des raccordements pourront être réalisés d'ici 2025.

Du point de vue financier, le budget annuel de 500 à 600 millions de francs d'investissements dans la fibre optique demeure inchangé, ajoute Swisscom. L'opérateur en mains de la Confédération prévoyait dans un premier temps de doubler le nombre de raccordements à l'horizon 2025, en passant d'un tiers des ménages et des commerces à environ 60%. Cela représente 1,5 million de raccordements de plus qu'actuellement. Swisscom continue de viser une couverture de 70 à 80% d'ici 2030.

400'000 raccordements bloqués

La Comco a bloqué le développement de la fibre optique du géant bleu, considérant contraire à la concurrence l'architecture de réseau alors adoptée par Swisscom, avec une seule ligne d'alimentation depuis le central téléphonique jusqu'aux immeubles. La Comco avait ainsi exigé une extension à quatre fibres. Le Tribunal administratif fédéral, puis le Tribunal fédéral, ont rejeté les recours interjetés par Swisscom contre la décision des gardiens du libre marché.

Cette dernière a bloqué près de 400'000 raccordements à fibre optique installés par l'opérateur, mais dont l'exploitation n'a pas pu intervenir. La décision de la Comco a aussi gelé le partenariat initié avec Salt dans le domaine de la fibre optique, entraînant dans la foulée des pertes de revenus.

/ATS