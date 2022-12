Swisscom: changements au conseil d'administration et à la direction

L'opérateur Swisscom a annoncé mercredi des changements au conseil d'administration et à la direction. Le Conseil fédéral veut pour sa part renforcer la défense des intérêts de la Confédération au sein de l'organe de surveillance de la société.

Monique Bourquin doit être nommée au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 28 mars 2023. Elle doit remplacer Barbara Frei qui se retirera fin mars après avoir siégé depuis 2012 au conseil d'administration, a précisé l'ex-régie fédérale dans un communiqué.

La future administratrice a été directrice générale du géant des produits de grande consommation Unilever en Suisse et ensuite directrice financière du groupe pour la région Suisse-Allemagne-Autriche. Elle doit renforcer 'les compétences gestion des marques, marketing et 'sales' au conseil d'administration', a précisé Swisscom.

'Renforcer la défense des intérêts'

La Confédération doit par ailleurs obtenir un nouveau représentant au sein de l'organe de surveillance, le gouvernement fédéral souhaitant 'renforcer la défense des intérêts de la Confédération au sein du Conseil d'administration de Swisscom'. Le successeur de Renzo Simoni, l'actuel représentant, devrait être annoncé d'ici fin février.

La direction du groupe de télécommunication doit par ailleurs passer de six à neuf membres, afin de renforcer différentes divisions du géant bleu. Martin Vögeli, responsable de la division Group Security et Corporate Affairs, et Stefan Nünlist, responsable Corporate Communications et Responsibility, rejoindront ainsi la tête de l'entreprise. La nouvelle direction de l'unité Group Strategy et Business Development doit être annoncée dans quelques mois.

La Confédération, actionnaire majoritaire avec une participation de 51%, a dit soutenir l'élargissement de la direction de Swisscom et l'augmentation du plafond de rémunération qui en découle en 2023.

/ATS