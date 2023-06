Swisscom rachète Axept Business Software

Swisscom a acquis la société Axept Business Software pour renforcer son offre de produits destinés à la numérisation des petites et moyennes entreprises (PME). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Axept est l'un des principaux partenaires d'intégration et d'exploitation de la solution informatique ERP suisse Abacus et compte dans son portefeuille environ 1500 PME, actives dans différents secteurs. Une fois l'acquisition finalisée, l'entreprise, qui emploie quelque 180 personnes sur ses sites de Zurich, Bâle, Berne et St-Gall, deviendra une filiale de Swisscom, précise vendredi un communiqué.

La société rachetée continuera d'opérer sur le marché sous sa propre marque et restera dirigée par Raphael Kohler, l'actuel directeur général. Elle sera intégrée dans la division Platforms & Applications.

/ATS