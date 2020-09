Swissôtel évalue une fermeture partielle de son hôtel zurichois

La chaîne hotellière Swissôtel, propriété du groupe français Accor, évalue une fermeture partielle de son établissement à Zurich, face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur le secteur du tourisme. Selon la presse, 270 salariés risquent de perdre leur emploi.

Accor 'évalue une fermeture partielle du Swissôtel de Zurich', a indiqué vendredi à AWP une porte-parole du groupe, confirmant en partie des informations parues sur le site internet du quotidien Blick.ch.

Le tabloïd a affirmé que l'établissement de 347 chambres, situé dans la banlieue de Zurich à Oerlikon, allait fermer ses portes fin novembre en raison de la crise économique provoquée par le Covid-19. Les 270 salariés et apprentis perdent leur emplois dans la foulée, a ajouté Blick.ch.

Impact 'lourd' du coronavirus

La porte-parole d'Accor a précisé que l'objectif était de maintenir les activités de restauration, tandis que les services d'hébergement seront fermés. Elle a refusé d'apporter de plus amples détails, notamment concernant l'impact sur l'emploi, le processus de restructuration 'ayant à peine débuté'.

'La crise du coronavirus a un impact particulièrement lourd sur les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme et nous pousse donc à cette mesure', a poursuivi la porte-parole.

L'enseigne Swissôtel a été fondée en 1980 et compte plus de 30 hôtels au niveau mondial, dont deux en Suisse à Bâle et Oerlikon.

/ATS