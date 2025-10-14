TAF: décision de la Finma concernant les obligations AT1 annulée

La décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) de procéder ...
La décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) de procéder à la dépréciation des instruments de capital AT1 du Credit Suisse dans le cadre du sauvetage de la banque n'a aucun fondement juridique, a estimé mardi le TAF.

