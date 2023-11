TAP Air Portugal prévoit de nouveaux vols vers Porto

La compagnie aérienne TAP Air Portugal, qui célèbre ses 60 ans de présence à l'aéroport de Genève, veut renforcer sa présence sur le tarmac de Cointrin . Le tranporteur lusitanien prévoit de nouvelles liaisons vers Porto.

'Nous poursuivons avec confiance l'expansion de notre présence de et vers Genève', assure Jorge Roque, directeur commercial de TAP Air Portugal, à l'agence AWP.

La compagnie aérienne portugaise a inauguré en 1963 son premier vol hebdomadaire depuis la Cité de Calvin vers Lisbonne. Aujourd'hui, le transporteur propose trois rotations quotidiennes vers Lisbonne et cinq par semaine à destination de Porto. Pour cette dernière, le groupe ambitionne d'assurer un vol quotidien, sans précision datée.

Sur le tarmac de Cointrin, trois compagnies opèrent à destination du Portugal, à savoir Easyjet, Swiss et TAP. 'En comparaison, l'aéroport de Lisbonne correspond à Zurich et celui de Porto à Genève', illustre M. Roque.

Au sein de l'entreprise depuis une trentaine d'année, le directeur parle d'une excellente collaboration entre le transporteur portugais et Genève Aéroport. 'Durant la pandémie mondiale, nous étions l'une des rares compagnies qui n'a pas cessé de fonctionner en assurant un vol par jour pour Lisbonne.'

Les aéroports de Porto et de Lisbonne figurent régulièrement dans le top cinq des destinations de et vers Genève, notamment derrière Londres.

Vers une reprivatisation

En 2022, Porto occupait la troisième place des destinations avec 645'065 passagers transportés par rapport aux 374'240 enregistrés l'année précédente, effleurant le niveau de 2019 à 679'896, selon les données fournies par Genève Aéroport à AWP. Lisbonne a suivi la même tendance avec un doublement du nombre de ses passagers à 623'570 et en dépassant les chiffres pré-Covid alors à 620'798.

Au total, ce marché représente près de 1,4 million de passagers (Porto, Lisbonne, Faro, Funchal et Ponta Delgada), indique la plateforme aéroportuaire genevoise.

A la question de l'environnement et de l'objectif de réduction des nuisances sonores engagé par Genève Aéroport, la compagnie portugaise sort la carte Airbus NEO. 'Nous possédons la plus grande flotte européenne de ces avions nouvelle génération, moins polluants et moins bruyants,' souligne M. Roque.

Le groupe avait lancé un programme de renouvellement de ses 98 appareils avant le Covid. Aujourd'hui, près de 70% sont des A321 NEO qui consomment 20% à 25% de carburant en moins. 'Tous les longs courriers sont en NEO et le carburant à base d'huile végétal appelé SAF est utilisé,' précise-t-il.

Fin septembre, l'annonce faite par le gouvernement portugais de vouloir reprivatiser de la compagnie aérienne nationale a attiré l'attention d'Air France-KLM, Lufthansa et le groupe IAG (British Airways et Iberia).

/ATS