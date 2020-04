TX Group renonce à verser un dividende au titre de 2020

TX Group a décidé de ne pas verser de dividende pour cette année 'en raison de l'évolution négative des résultats' provoquée par la pandémie de coronavirus. Pour 2019, les actionnaires du groupe de médias avaient reçu une rémunération de 3,50 francs par action.

Pascale Bruderer et Christoph Tonini ont été élus au conseil d'administration de l'ex-Tamedia vendredi lors de l'assemblée générale. La réunion s'est tenue sans la présence physique des actionnaires, en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre le Covid-19.

L'ex-conseillère aux Etats est déjà membre du conseil d'administration de Tamedia, filiale du groupe zurichois dédiée aux quotidiens et magazines. M. Tonini restera au poste de directeur général de TX Group jusqu'à fin juin et rejoindra au 1er juillet l'organe de surveillance, a précisé le groupe dans un communiqué. Il restera membre des conseils d'administration de TX Markets et de Goldbach, deux autres filiales.

Le président Pietro Supino a quant à lui été reconduit dans ses fonctions, ainsi que les autres administrateurs se représentant pour un nouveau mandat.

