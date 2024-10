Taïwan se barricade à l'approche du typhon Krathon

Les établissements scolaires, les bureaux et la Bourse de Taïwan sont fermés mercredi à l'approche du typhon Krathon. Il doit toucher terre jeudi matin et engendre déjà des pluies torrentielles dans le sud et l'est de l'île, selon les météorologues taïwanais.

Le typhon Krathon, avec des vents soutenus de 162 km/h et des rafales pouvant atteindre 198 km/h, se situait à 120 kilomètres au sud-ouest de la ville méridionale de Kaohsiung à 15h00 (09h00 en Suisse), d'après l'Administration météorologique centrale (CWA).

Au cours de la nuit, il a été rétrogradé de la troisième et plus haute catégorie à la deuxième. Il doit toucher terre jeudi matin près de Kaohsiung ou de Tainan (sud-ouest), prévoient désormais les météorologues, après avoir envisagé précédemment la date de mercredi.

'Ce typhon se déplace très lentement', a décrit Cheng Chia-ping, a la tête du CWA, ajoutant que le typhon devrait toucher terre jeudi vers 10h00 (04h00 en Suisse) avant de s'affaiblir rapidement.

10'000 évacués

Près de 10'000 personnes ont été évacuées de zones considérées à risque par mesure de précaution, a communiqué le ministère de l'Intérieur.

A travers Taïwan, les autorités ont recensé mercredi 70 personnes blessées et deux personnes disparues, ainsi que l'interruption temporaire de l'électricité dans près de 36'000 foyers.

Le Premier ministre Cho Jung-tai a exhorté les Taïwanais à rester chez eux et faire preuve de vigilance: 'Krathon se déplace très lentement, ce qui prolonge le temps durant lequel il peut causer des dégâts à Taïwan (...) Il est nécessaire de renforcer sa vigilance dans les régions du sud et de l'est touchées par des pluies continues.'

Tous les vols intérieurs et les trajets en ferries sont annulés mercredi, et 250 vols internationaux ont été suspendus. Près de 40'000 soldats se tiennent prêts pour prendre part à d'éventuelles opérations de secours, a indiqué le ministère de la Défense.

Sacs de sable

A Kaohsiung, les autorités ont commencé à distribuer des sacs de sable et du matériel pour aider à évacuer l'eau. Les rues sont pratiquement vides et les arbres penchés luttent face aux fortes pluies et vents violents qui s'abattent sur la ville portuaire.

Dans l'aéroport international quasi désert, le personnel a installé des barres métalliques pour renforcer les portes d'entrée en prévision du typhon. Quelques touristes tentent de reprogrammer leur vol.

'Nous sommes allés au comptoir de l'aéroport, mais malheureusement il n'était pas en service (...) Nous devons rester au moins deux ou trois jours de plus', raconte à l'AFP Chan Ka-woh, un touriste malaisien ayant vu son vol annulé.

De puissantes vagues s'abattent sur la côte de Kaohsiung, et de l'eau de mer s'est déversée sur la route près de la pittoresque baie de Sizihwan.

En juillet, le typhon Gaemi, le plus puissant à avoir frappé l'île en huit ans, avait déclenché dans la ville des inondations généralisées et tué au moins 10 personnes à Taïwan - ainsi qu'une cinquantaine en Chine dans les pluies torrentielles, conséquence de son passage, et au moins 40 aux Philippines.

Blessés aux Philippines

Aux Philippines, le Conseil national de réduction et de gestion des risques en matière de catastrophes naturelles a indiqué mercredi que huit personnes avaient été blessées et une autre portée disparue en raison du passage de Krathon dans le nord du pays.

Plus de 5400 personnes ont dû quitter leur domicile, la plupart dans les régions septentrionales des Ilocos et de la vallée de Cagayan, de même source.

Les typhons sont courants dans la région à cette période de l'année. Cependant, une étude récente a conclu qu'ils se formaient de plus en plus près des côtes, gagnaient plus rapidement en intensité et subsistaient plus longtemps après avoir touché terre en raison du changement climatique.

/ATS