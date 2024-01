Tata Steel confirme la suppression de 2800 emplois au Royaume-Uni

Le sidérurgiste indien Tata Steel a confirmé vendredi la suppression de jusqu'à 2800 emplois au Royaume-Uni. La coupe s'inscrit dans le cadre de la restructuration des hauts-fourneaux de son aciérie géante de Port Talbot au Pays de Galles.

'Environ 2500 postes devraient être touchés' dans les 18 mois à venir et 300 autres potentiellement dans les trois années à venir, détaille un communiqué du groupe, qui compte remplacer ses hauts-fourneaux par un équivalent électrique moins polluant et a reçu des subventions gouvernementales massives. Tata Steel, qui emploie 8000 personnes en tout dans le pays, 'annonce qu'il va commencer les consultations réglementaires dans le processus de transformation et restructuration de ses activités au Royaume-Uni', ressort-il du communiqué.

Le groupe affirme qu'il va ainsi 'sécuriser la plus grande partie de la capacité de production de Tata Steel' dans le pays tout en 'réduisant ses émissions de Co2'.

Mercredi une source proche du dossier avait indiqué à l'AFP qu'environ 3.000 suppressions de postes étaient à prévoir, qui vont principalement toucher l'usine de Port Talbot et affecter encore plus une région déjà frappée par la désindustrialisation depuis plusieurs décennies.

Fermeture de fours

Dans le cadre de son plan, Tata indique que ses deux hauts fourneaux et fours à coke de Port Talbot 'à fortes émissions' de CO2 'vont fermer graduellement avec le premier haut fourneau fermant vers la mi-2024' et le reste d'ici la fin de l'année. La restructuration portera sur plusieurs autres sites à travers le pays jusqu'en 2025 compris.

Un investissement de 1,25 milliard de livres (1,45 milliard d'euros) est par ailleurs prévu dans un fourneau électrique et la modernisation des infrastructures de Tata Steel pour 'assurer une production de long terme de haute qualité chez le principal sidérurgiste du Royaume-Uni', détaille le communiqué. Le gouvernement britannique s'est engagé à injecter jusqu'à 500 millions de livres dans ce projet d'investissement, le reste étant apporté par Tata qui va aussi financer un plan d'aide à l'emploi. 'Nous sommes déterminés à assurer un avenir compétitif et durable pour le secteur britannique de la sidérurgie', a commenté un porte-parole du gouvernement britannique conservateur.

