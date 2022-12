Technip Energies remporte un contrat pour un site au Texas

Le groupe d'ingénierie pétrolière Technip Energies a annoncé mercredi qu'il allait fournir sept fours d'une capacité 'jamais conçue' pour équiper un craqueur d'éthane au Texas détenu par les groupes QatarEnergy et Chevron Phillips Chemical Company (CPChem).

En novembre dernier, ces deux groupes avaient indiqué qu'ils allaient investir 8,5 milliards de dollars (7,9 milliards de francs) dans la construction d'une usine de production de plastique située à environ 180 km à l'est de Houston.

Le site - propriété de Golden Triangle Polymers, une société commune détenue à 51% par CPChem (contrôlée conjointement par les pétroliers américains Chevron et Phillips 66) et à 49% par le qatari QatarEnergy - devrait être opérationnel en 2026 et produira le polyéthylène Marlex, un plastique utilisé notamment pour fabriquer des conduites de gaz, des kayaks ou des glacières.

Mercredi, Technip Energies a annoncé dans un communiqué avoir remporté un contrat d'équipement 'pour le craqueur d'éthane de 2000 kilotonnes par an du projet Golden Triangle Polymers', contrat qui 'représente un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros' (quasiment autant en francs) pour le groupe français.

Un craqueur d'éthane transforme les hydrocarbures gazeux ou liquides en éthylène, à la base de la production des produits chimiques pour toutes sortes d'utilisation comme du plastique.

Les équipements prévus 'comprendront sept des fours de plus grande capacité que Technip Energies n'ait jamais conçus. Le craqueur est conçu en utilisant des technologies et des procédés modernes de réduction des émissions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des installations similaires aux Etats-Unis et en Europe', détaille le communiqué.

'Nous sommes très heureux que CPChem et QatarEnergy aient choisi notre technologie pour ce projet de méga-craqueur. L'utilisation de notre vaste expérience en matière de conception de craqueurs d'éthylène et de nos dernières avancées en matière de réduction des émissions contribuera à leurs efforts en vue d'un avenir plus sobre en carbone', s'est félicité Bhaskar Patel, vice-président Carburants durables, produits chimiques et circularité de Technip Energies.

