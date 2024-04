Temenos: affirmations inexactes d'Hindenburg Research (rapport)

Le concepteur de logiciels bancaires Temenos a annoncé lundi la conclusion de l'étude lancée en février concernant les allégations soulevées dans le rapport publié par Hindenburg Research.

Les affirmations seraient inexactes et les états financiers restituent correctement la situation financière de l'entreprise, selon le rapport d'enquête.

Le vendeur à découvert new-yorkais 'Hindenburg Research a fait des affirmations incorrectes et trompeuses à propos de Temenos, au sujet de sa comptabilité, ses produits et sa relation client, et a également présenté des faits de manière déformée et hors contexte', détaille un communiqué.

L'enquête a été menée par un comité spécial, formé par le conseil d'administration de Temenos, et assisté par les cabinets Schellenberg Wittmer, Sullivan & Cromwell et Alvarez & Marsal.

Pour rappel, Hindenburg Research avait dévoilé, en amont des résultats annuels de Temenos, 'une enquête de quatre mois impliquant des entretiens avec 25 anciens employés dont des dirigeants et qui révèle des traces de bénéfices manipulés et d'irrégularités comptables majeures'.

Le conseil d'administration de Temenos avait alors rejeté 'fondamentalement' les allégations formulées, évoquant des 'inexactitudes factuelles et des erreurs analytiques, en plus d'allégations fausses et trompeuses'.

/ATS