Temenos étend son partenariat avec IBM dans le cloud

Le développeur de logiciels bancaires Temenos s'est félicité mercredi d'une nouvelle étape franchie dans son partenariat avec le géant informatique IBM, qui utilisera pour sa plateforme de services financiers décentralisés (cloud) une plateforme du groupe genevois.

'Avec Temenos Payments Hub, les banques peuvent rapidement mettre en oeuvre des services de paiements instantanés tels que FedNow, pour procéder ensuite à la modernisation progressive de leurs capacités de paiements', a souligné Ross Mallace, vice-président en charge des segments SaaS & Partner Ecosystem, cité dans n communiqué, signalant les 'formidables opportunités de croissance' dans ce segment.

En répondant aux exigences de la multinationale new-yorkaise, Temenos devient la première solution de paiement sur IBM Cloud for Financial Services, ce qui la rend également 'plus accessible au grand nombre d'institutions financières qui travaillent déjà avec IBM'.

La plateforme développée par le groupe genevois couvre le cycle de vie complet des paiements, de la réception des ordres à la compensation et au règlement. Elle est aussi modulable à tous les types et formats de paiement, 'aidant ainsi les banques à gagner en efficacité et à réduire leurs coûts', selon le communiqué.

/ATS