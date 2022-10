Temenos lance un avertissement sur chiffres et rabote ses ambitions

Le développeur de logiciels bancaires a fait état jeudi après la clôture boursière de résultats en net recul au troisième trimestre 2022. Face à l'érosion des revenus et de la rentabilité, le groupe genevois a revu ses objectifs annuels à la baisse.

Les résultats du dernier partiel 'ont été fortement impactés par les banques qui ont retardé leurs décisions de signature dans les dernières semaines du trimestre en raison des incertitudes liées à la dégradation de l'environnement macroéconomique, ainsi que par l'exécution des ventes', a déploré le directeur général (CEO) Max Chuard, cité dans un communiqué.

Les revenus réalisés entre juillet et septembre ont reculé de 8% en rythme annuel, à 212,8 millions de dollars. A taux de change constants, le recul est de 5%. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a fondu de plus de moitié, à 40,8 millions, et la marge afférente de 18 points de pourcentage, à 19,2%.

Quant au bénéfice par action (BPA) exprimé en dollars, il s'est effondré de près de deux tiers (-59%) à 38 cents, selon des chiffres préliminaires.

Face à cette déconvenue, la direction de Temenos a raboté ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe s'attend désormais à une croissance nulle des revenus de licence, contre 16-18% précédemment, et à un repli d'un quart de l'Ebit, contre une progression de 9-11% jusqu'ici.

Les résultats trimestriels complets seront publiés le 20 octobre prochain.

/ATS