Temps doux et forte production d'électricité l'hiver dernier

L'approvisionnement en électricité n'a pas été menacé l'hiver dernier, grâce à des températures douces et une forte production en Suisse et à l'étranger. Les conditions sont favorables pour l'hiver prochain, mais l'alerte n'est pas totalement levée, selon l'Elcom.

Des températures douces ont réduit la demande d’électricité et de gaz, et des précipitations abondantes ont permis d'enregistrer une production hydroélectrique record des centrales au fil de l'eau et à accumulation, a indiqué mardi la Commission fédérale de l'électricité (Elcom). Et de constater une très bonne disponibilité des centrales nucléaires suisses et une consommation d'électricité réduite.

Ces conditions ont permis à la Suisse d'être exportatrice nette d'électricité. La situation de l'approvisionnement des pays voisins n'a pas non plus été problématique. La réserve d'hiver n'a donc pas été activée.

Pour l'hiver prochain, les conditions sont plus favorables que les hivers passés. Mais des incertitudes subsistent donc des mesures telles qu'une réserve d'hiver restent nécessaires.

