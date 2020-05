Test de SwissCovid possible sur tous les smartphones Android

Tous les utilisateurs d'appareils Android peuvent tester l'app SwissCovid, qui doit permettre de retracer les contacts des personnes infectées par le coronavirus. La phase de test a débuté lundi.

Officiellement, les essais sont réservés à différents groupes tels que des collaborateurs des écoles polytechniques fédérales, des militaires, des personnes travaillant dans différentes administrations fédérales et cantonales, dans des hôpitaux et des cliniques ainsi qu’une sélection d’institutions et d’organisations. Mais techniquement, n'importe quel utilisateur d'un appareil Android peut télécharger l'app, a répondu l'Office fédéral de la santé (OFSP) à Keystone-ATS.

L'OFSP était conscient de cette possibilité, qui selon elle n'affecte pas les objectifs de la phase pilote. La version test de SwissCovid peut être téléchargée via le Google Play Store. La phase pilote durera au maximum jusqu’à fin juin 2020.

/ATS