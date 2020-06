Thales Alenia Space fournira la future station spatiale privée

Thales Alenia Space fournira les deux premiers éléments de la future station spatiale privée développée par la société américaine Axiom Space, a annoncé mercredi la société commune entre le français Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%).

Les premiers modules de la station doivent dans un premier temps être arrimés à la station spatiale internationale (ISS) au second semestre 2024 afin d'augmenter son volume utilisable. Quand l'ISS sera retirée du service, ce 'segment Axiom' se détachera et deviendra alors la première station spatiale privée.

Thales Alenia Space (TAS) a conclu un contrat pour construire les deux premiers éléments de cette future station, explique-t-elle dans un communiqué.

Il s'agit de modules pressurisés, spécialité de TAS: l'Axiom Node One', noeud de jonction qui s'arrimera à l'ISS et connectera entre eux les différents modules de la station, et le module 'Habitation', où vivront les astronautes.

Ils seront construits sur le site de Thales Alenia Space à Turin et leur assemblage final aura lieu à Houston (Texas) chez Axiom Space.

Le montant du contrat n'a pas été précisé.

L'entreprise franco-italienne a par le passé fourni la moitié des modules pressurisés de l'ISS ainsi que ceux des différents cargos de ravitaillement Cygnus américains et ATV européens.

'Les deux premiers modules de la station spatiale commerciale Axiom seront la source d'un avenir commercial florissant dans l'espace', s'est réjoui le PDG d'Axiom Space Michael Suffredini, qui a dirigé pour la Nasa le programme ISS de 2005 à 2015, cité dans le communiqué.

Axiom Space, qui s'occupe notamment de l'entraînement des astronautes de l'agence spatiale américaine, a passé un accord avec la compagnie spatiale SpaceX pour que ses futurs astronautes 'privés' soient envoyés dans l'espace à bord de sa capsule Crew Dragon, qui a pour la première fois acheminé fin mai deux astronautes à bord de l'ISS.

La future station spatiale Axiom doit comprendre à terme une demi-douzaine de modules pressurisés ainsi qu'une coupole d'observation de la Terre.

/ATS