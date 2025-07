TotalEnergies: le bénéfice chute de près de 30%

Le bénéfice net du groupe pétro-gazier TotalEnergies a chuté de 29% au 2e trimestre, à 2,7 milliards de dollars (2,1 milliards de francs), pénalisé par la baisse des cours du pétrole et du gaz.

Son chiffre d'affaires a également reculé de 7,6% à 49,6 milliards de dollars.

Mais le groupe souligne qu'en dépit d''un prix du brut en baisse de 10%', ses flux de trésorerie ont diminué 'de seulement 5%' notamment 'grâce à la croissance de sa production d'hydrocarbures'.

Le trimestre a été secoué par des turbulences sur les cours du pétrole entre l'incertitude sur la situation économique mondiale avec la guerre commerciale lancée par l'administration Trump, l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la réouverture des vannes de la production de l'Opep+ pour doper une demande atone.

Pour autant, TotalEnergies estime avoir 'poursuivi avec succès l'exécution de sa stratégie multi-énergies équilibrée, s'appuyant sur une croissance soutenue de sa production d'hydrocarbures et d'électricité'.

Sa production de pétrole a augmenté 'de plus de 3% sur un an' grâce au démarrage du champ de Ballymore, aux Etats-Unis, dans le golfe du Mexique, ainsi que de celui de Mero-4, au Brésil, avec un trimestre d'avance.

La hausse est conforme aux objectifs du groupe qui avait prévu une croissance de sa production d'hydrocarbures d'environ 3% par an jusqu'en 2030 et même au-dessus de 3% en 2025 et 2026, contre une augmentation de 2% à 3% par an jusqu'en 2028 prévue auparavant.

Sur le semestre, sa production d'électricité a atteint 23 TWh, en hausse de plus de 20% sur un an.

