Toujours dans le rouge, Cremo n'a pas atteint ses objectifs en 2025

Cremo ne parvient toujours pas à redresser la barre. Le groupe laitier fribourgeois a creusé sa perte en 2025 à 17,1 millions de francs, contre 16,9 millions lors de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,1% pour s'établir à 473,6 millions.

Malgré les améliorations structurelles engagées ces dernières années, Cremo n’a pas atteint les objectifs fixés, a indiqué jeudi la société de Villars-sur-Glâne. Dans ce contexte 'exigeant', le conseil d’administration, présidé par l'ancien conseiller d'Etat Georges Godel, a pris des 'décisions déterminantes'.

L'objectif consiste à accélérer la 'transformation de l’entreprise et à renforcer sa compétitivité', a fait savoir Cremo. 'Les premières évolutions observées sont encourageantes et laissent entrevoir une dynamique plus favorable', précise le communiqué.

Cremo a poursuivi l'an passé ses investissements dans son outil industriel. Ces derniers ont atteint 10,2 millions de francs. Ils doivent servir à soutenir la 'performance opérationnelle et l’évolution des infrastructures' du groupe.

/ATS