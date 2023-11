Toujours plus d'événements pour l'édition 2023 des Automnales

La 14e édition des Automnales ouvrira ses portes vendredi à Palexpo. Pas moins de 900 exposants accueilleront pendant dix jours les visiteurs, avec en plus du salon principal 18 événements parallèles, allant du salon du mariage à une brocante.

'La demande a été très forte, nous sommes pleins', témoigne Jacques Weber, codirecteur de la foire, le plus gros événement annuel organisé directement par Palexpo. Les quelques désistements ont pu être remplacés avec une grande facilité.

Les Automnales à proprement parler représentent 160 exposants sur 30'000 mètres carrés, auxquels s'ajoutent les exposants des différents événements organisés autour des deux week-ends. Les nouveautés de l'édition 2023 sont une brocante, un salon du manga et un festival de la bière.

'Ce concept est notre marque de fabrique, il nous distingue des autres foires en Suisse', explique Angela Gautschi, codirectrice de l'événement. Le public des événements spécialisés est ainsi amené à découvrir des expositions qu'il n'avait pas prévu de visiter.

Deux tiers des visiteurs sont des acheteurs et le panier d'achats affiche une valeur de 171 francs. L'édition 2022 avait attiré 142'000 visiteurs, un chiffre que les responsables espèrent bien dépasser cette année.

Animaux au rendez-vous

Une des caractéristiques principales de l'édition 2023 a été de regrouper plus clairement les exposants en cinq catégories distinctes: habitat, bien-être et articles d'intérieur, espace gourmet, terroir et institutions et enfin animations et marché de Noël.

'Nous avons constaté une forte demande de la part des acteurs des énergies renouvelables', a précisé Mme Gautschi. Une dizaine d'exposants de ce secteur seront donc présents, actifs dans les installations photovoltaïques, les pompes à chaleur et l'isolation.

Les familles constituent 64% des visiteurs et restent la cible principale du salon, a confirmé M. Weber. Le salon entend donc soigner l'accueil des enfants auxquels s'adressent des animations gratuites. Ils pourront également admirer un poulailler modèle, et avec un peu de chance assister à des éclosions de poussins dans une couveuse. Lapins et moutons seront également au rendez-vous.

Comme chaque année, le salon accueillera un invité d'honneur. Il s'agira cette fois de l'Imad, l'institution genevoise de maintien à domicile, qui présentera au public l'ensemble de ses prestations.

