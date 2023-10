Tous les vols suspendus à l'aéroport londonien de Luton

L'aéroport londonien de Luton a suspendu tous ses vols jusqu'à la mi-journée mercredi en raison d'un important incendie, a-t-il annoncé. Le feu a provoqué l'effondrement partiel d'un de ses parkings et fait plusieurs blessés.

'La sécurité de nos passagers et de notre personnel reste notre principale priorité. Nous avons donc pris la décision de suspendre tous les vols jusqu'au mercredi 11 octobre à 12 heures', soit 13h00 suisse, a indiqué l'aéroport.

Luton, situé à une quarantaine de kilomètres au nord du centre de Londres et desservi par plusieurs compagnies low-cost, a déconseillé aux passagers de se rendre sur place 'car les accès restent très limités'.

L'incendie a éclaté vers 21h00 locales dans un parking construit récemment. Les images diffusées par les médias britanniques montrent un bâtiment de plusieurs étages en feu près d'un terminal. Des témoins sur les réseaux sociaux ont fait état d'explosions.

'Important effondrement'

Les services ambulanciers locaux ont précisé sur X (ex-Twitter) que cinq personnes - quatre pompiers et un employé de l'aéroport - avaient été admises à l'hôpital. Un autre blessé a été traité sur place, a précisé la même source.

Les pompiers ont expliqué travailler sur le site pour éteindre le feu et éviter sa propagation à d'autres bâtiments. 'La structure du bâtiment a subi un important effondrement', a précisé sur X le Bedfordshire Fire and Rescue Service.

Des passagers cités dans les médias britanniques ont raconté que leur vol avait été annulé alors qu'ils avaient déjà embarqué. Russell Taylor, 41 ans, qui a pu atterrir depuis Edimbourg en Ecosse, a expliqué à l'agence britannique Press Association (PA) que le sinistre s'était ensuite développé à une vitesse 'incroyable'.

'Il y avait quelques véhicules de pompiers avec une voiture en feu à l'étage supérieur du parking juste après 21h', a-t-il décrit. 'Quelques minutes plus tard, tout l'étage brûlait avec les alarmes qui se déclenchaient et de fortes explosions venant des voitures en feu'. L'aéroport de Luton a vu transiter 13 millions de passagers en 2022. Il est desservi notamment par les compagnies easyJet, Ryanair et Wizz Air.

/ATS