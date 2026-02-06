Toyota relève à nouveau ses prévisions pour 2025/2026

Le géant automobile japonais Toyota, numéro un mondial, a relevé vendredi ses prévisions de bénéfice net et de chiffre d'affaires pour son exercice 2025-2026, faisant état de ventes robustes en dépit de l'impact des surtaxes douanières américaines.

Le constructeur s'attend pour l'exercice se terminant fin mars à un bénéfice net de 3570 milliards de yens (17,7 milliards de francs), en recul de 25,1% sur un an, mais supérieur à ce qui était anticipé précédemment (2930 milliards de yens).

Il prévoit également des ventes annuelles en hausse de 4,1% sur un an à 50'000 milliards de yens, revues en légère hausse. De même, le bénéfice d'exploitation est anticipé meilleur que prévu précédemment.

'Malgré l'impact persistant des droits de douane américains, la forte demande, soutenue par la compétitivité de nos produits, a entraîné une augmentation des volumes de ventes, et nous avons réalisé un niveau de profit élevé grâce à des ajustements de prix', a fait valoir le constructeur.

Un marché-clé

Les exportations automobiles japonaises vers les Etats-Unis se sont vu imposer entre avril et septembre par Washington des surtaxes de 25%. Des droits de douane plafonnés à 15% sur l'automobile sont finalement entrés en vigueur mi-septembre, mais restent excessives aux yeux des constructeurs nippons.

Or, les Etats-Unis sont un marché-clé où Toyota réalise presque un quart de ses ventes. Et sur les 2,52 millions de véhicules que Toyota a écoulés l'an dernier aux Etats-Unis, seuls 1,39 million y ont été produits, dans les 11 usines qu'y compte le groupe.

Au total, Toyota estime à 1.450 milliards de yens l'impact des taxes douanières américaines sur son bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2025-2026, soit un coût équivalant à 7,8 milliards d'euros.

'Malgré cet impact négatif apparu au cours de cet exercice, nous avons atténué la baisse des bénéfices grâce à des réductions de coûts et des efforts marketing', a cependant indiqué l'entreprise nippone vendredi.

Pour autant, pour continuer à exporter à des conditions compétitives vers les Etats-Unis, les constructeurs japonais ont en effet dû casser leurs prix.

Quitte à rogner ses marges: sur le seul troisième trimestre (octobre-décembre) de son exercice, Toyota a enregistré un bénéfice net en repli de 43% sur un an, à 1.257 milliards de yens (6,8 milliards d'euros).

Alors que son chiffre d'affaires a pourtant gonflé de 8,6% à 13.457 milliards de yens (72,8 milliards d'euros).

/ATS