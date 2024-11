Le constructeur automobile japonais Toyota va investir 1,45 milliard de dollars au Mexique malgré les menaces commerciales lancées par le président élu des Etats-Unis, Donald Trump, pendant la campagne, a annoncé jeudi le ministère mexicain de l'Economie.

'L'investissement est destiné à la production de la nouvelle génération de pick-up Tacoma et Tacoma hybride-électrique et permettra de créer 1600 nouveaux emplois' en Basse-Californie (nord-ouest) et au Guanajuato (centre), a précisé le ministère dans un communiqué.

L'entreprise japonaise est présente en Basse-Californie - à la frontière américaine - depuis 2002 et au Guanajuato depuis 2019.

Des usines d'autres constructeurs automobiles tels que Ford, General Motors et BMW sont également implantées dans le pays. Leur production est principalement destinée au marché des Etats-Unis, le plus grand partenaire commercial du Mexique avec un peu plus de 80% des exportations.

Le Mexique est en retour le principal partenaire commercial des Etats-Unis, après avoir supplanté la Chine en 2023.

Cette annonce intervient après que Donald Trump a menacé pendant la campagne de la présidentielle américaine d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits mexicains si le pays n'arrête pas 'cette vague de criminels et de drogues' qui selon lui entrent aux Etats-Unis.

/ATS