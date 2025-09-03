Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Le constructeur automobile japonais Toyota va pour la première fois produire un véhicule électrique ...
Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Photo: KEYSTONE/EPA/BAGUS INDAHONO

Le constructeur automobile japonais Toyota va pour la première fois produire un véhicule électrique en Europe. Il sera fabriqué dans son usine de République tchèque, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Le n°1 mondial de l'automobile, qui ne précise pas quand débutera la production, produit déjà sur ce site de Kolin, à l'est de Prague, son petit SUV Aygo X et la citadine Yaris hybride. 'Le nouveau véhicule électrique, le premier à être produit dans l'une des usines européennes de Toyota, constitue une étape importante pour l'entreprise', souligne le communiqué.

Toyota précise que cela représente un investissement de 680 millions d'euros - dont 64 millions apportés par le gouvernement tchèque. Ce projet 'renforcera notre présence sur le marché européen et contribuera (...) à un transport plus efficace', notamment pour atteindre la neutralité carbone sur le continent d'ici 2040, commente le président de Toyota Europe, Yoshihiro Nakata, cité dans le texte.

Le quatrième groupe automobile européen, derrière Volkswagen, Stellantis et Renault, produit des voitures en République tchèque depuis 2002 et 4,5 millions de véhicules sont sortis de l'usine de Kolin, selon le communiqué. Ce site, qui produisait aussi des Peugeot ou des Citroën, est la propriété exclusive de Toyota depuis 2021.

Après avoir longtemps freiné sur la voiture électrique, Toyota avait annoncé, en mars dernier, qu'il lancerait cinq nouveaux modèles à batterie en Europe d'ici fin 2026. Outre la République tchèque, le constructeur dispose de huit usines au total en Europe - au Portugal, au Royaume-Uni, en France, en Pologne, et en Turquie.

/ATS
 

