Trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

Le trafic ferroviaire est toujours interrompu entre Chiasso (TI) et Milan (I) en raison des dégâts causés par les intempéries dans le nord de l'Italie. Tous les trains du trafic international longue distance sont supprimés.

Les voyageurs sont priés de se rendre en Italie via le Simplon et Domodossola. Cette recommandation reste valable pour toute la journée de mercredi, ont indiqué les CFF à l'agence de presse Keystone-ATS. En revanche, les trains du trafic régional international circulent à nouveau selon l'horaire.

La ligne ferroviaire entre Carimate et Seregno (I) est à nouveau entièrement opérationnelle depuis mercredi matin, ont ajouté les CFF. Il faut toutefois s'attendre à des retards d'environ 10 minutes.

Dans la région de Carimate, les fortes pluies de lundi ont provoqué des inondations et des dégâts sur le réseau ferroviaire italien. Des bus de remplacement ont été mis en place pour transporter les voyageurs.

Les intempéries ont également conduit à des suppressions de liaisons par bateau dans la partie sud du lac de Lugano. Le passage des embarcations sous le pont du barrage de Melide est notamment compliqué, a annoncé mercredi la compagnie de navigation du lac de Lugano. Le niveau du lac a fortement augmenté ces dernières heures à cause des précipitations, atteignant le degré 3, soit un danger de crue marquée, indique mercredi la Confédération sur son portail des dangers naturels.

/ATS