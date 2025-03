Train attaqué au Pakistan: 155 otages libérés, 27 assaillants tués

Au moins 155 passagers ont été libérés sur les plus de 450 passagers d'un train attaqué mardi par des séparatistes baloutches au Pakistan, tandis que 27 assaillants ont été tués, rapportent mercredi des sources de sécurité.

Les troupes pakistanaises tentent depuis plus de 20 heures de reprendre le contrôle du train et de la zone où l'Armée de libération du Baloutchistan (BLA), le principal groupe séparatiste de cette province riche en hydrocarbures et en minerais et pourtant la plus pauvre du Pakistan, a fait sauter des rails pour bloquer le Jaffar Express.

/ATS