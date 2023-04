Transfert de dix bouquetins de Suisse en Bavière

Une dizaine de bouquetins ont été transférés de Suisse en Bavière où on attend d'eux qu'ils apportent du sang neuf à la colonie du Benediktenwand, entre l'Isar et le Kochelsee. Ils proviennent des sommets du Mischabel et du Weisshorn dans le canton du Valais

La colonie du Benediktenwand compte une centaine d'individus, mais descend essentiellement de six animaux fondateurs. Des biologistes de l'université de Zurich avaient constaté que la population était menacée par la consanguinité.

L'association de chasse du district de Bad Tölz et la communauté de gestion du grand gibier de l'Isarwinkel avaient lancé le projet en 2020. Les coûts d'environ 100'000 euros sont financés par la Fédération bavaroise de la chasse et par des dons, a rappelé le président de l'association Wolfgang Morlang.

Le projet montre que 'les chasseurs sont aussi des gardiens et des protecteurs de la nature', a déclaré M. Morlang. Le bouquetin est soumis au droit de la chasse, mais il est épargné toute l'année: 'Nous nous réjouissons de pouvoir préserver, grâce à ce projet, cette magnifique espèce sauvage et un habitat sain pour les générations futures'.

Selon le ministère bavarois des forêts, il y a près de 800 bouquetins et chèvres, dont la moitié dans l'Allgäu, à la frontière avec le Tyrol et le Vorarlberg. D'autres colonies se trouvent près de Kiefersfelden, d'Oberaudorf et de Berchtesgaden.

Presque exterminé

Les bouquetins vivent sur les crêtes des hautes montagnes. Au Benediktenwand, un échange naturel avec d'autres colonies n'est guère possible en raison de la situation géographique isolée. Dans les années à venir, les chasseurs locaux veulent observer, en collaboration avec des scientifiques suisses, le succès de l'implantation des animaux valaisans à cet endroit.

Le bouquetin des Alpes était déjà présent dans les Alpes depuis des milliers d'années, mais la chasse intensive l'avait presque exterminé au début du 19e siècle, à l'exception d'une centaine d'individus dans le Grand Paradis italien, entre le Val d'Aoste et le Val d'Isère français. En 1820, le forestier suisse Josef Zumstein et le naturaliste Albert Girtanner ont réussi à convaincre les autorités à protéger les derniers bouquetins de haute montagne de cette région.

C'est à partir de là que des repeuplements réussis ont commencé. Tous les bouquetins des Alpes qui existent aujourd'hui descendent de cette centaine d'animaux. Aujourd'hui, ils sont à nouveau présents dans tout l'espace alpin, de la Slovénie à la France.

/ATS