Transgourmet, filiale de Coop, acquiert le majorquin Moyà Saus

Transgourmet Ibérica, filiale de Coop en Espagne, a trouvé un accord en vue de l'acquisition du groupe de distribution alimentaire Moyà Saus, sis à Palma de Majorque. Aucun détail financier n'a été dévoilé.

L'opération a pour but de développer l'activité de distribution de Transgourmet aux Baléares en s'appuyant 'sur la connaissance du territoire qu'a Moyà Saus et la capacité d'investissement et d'expansion de Transgourmet Ibérica', fait savoir la succursale de Coop dans un communiqué.

L'entreprise familiale Moyà Saus, fondée en 1928, a réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2023 grâce à la distribution en gros et à quatre magasins 'cash&carry' situés dans différentes parties de l'île de Majorque, où elle possède également un réseau de supermarchés en propre et de supermarchés franchisés sous les marques commerciales BIP BIP et EUROCOP.

Les douze supermarchés propres de Moyà Saus font également partie de l'opération et seront intégrés au groupe par l'intermédiaire de la société Miservi, détenues à 50% par Transgourmet Ibérica et Valvi Supermercats, qui en assureront la gestion.

La cible d'acquisition compte en outre un réseau de services logistiques avec deux plateformes de distribution: une pour les produits frais à Mercapalma et une autre pour les aliments secs dans la zone industrielle de Son Castelló, à Palma.

Transgourmet Ibérica est, en termes de chiffre d'affaires, la deuxième plus grande entreprise de distribution en gros d'Europe. Elle dispose actuellement de cinq plateformes de distribution réparties sur l'ensemble du territoire espagnol et près de 700 supermarchés franchisés sous les enseignes Suma, Proxim et Spar. La société propose également sa ligne de services au secteur de l'hôtellerie et de la restauration par le biais de 70 cash&carry répartis dans la péninsule et les îles.

/ATS