Transport ultra-rapide: les à-coups du projet de Collombey-Muraz

Espérée en 2019, puis en 2022, la construction de l'Alphatube à Collombey-Muraz (VS) peine à démarrer. Les porteurs de ce projet de transport ultra-rapide sous-vide n'articulent plus de date, suspendus qu'ils sont aux démarches et décisions communales.

A Collombey-Muraz, la fondation EuroTube veut construire un tube de béton étanche de 3,1 km de long baptisé Alphatube. Il sera utilisé pour tester des capsules qui y circuleront à des vitesses allant de 300 à 900 km/h, et qui, à terme, devraient transporter des personnes et des marchandises aussi imposantes que des containers.

Collombey-Muraz a été choisie comme site pour tester ce train du futur, appelé aussi Hyperloop, car elle propose un terrain adéquat, très plat et présentant très peu d'obstacles. Mais avant que le projet ne se concrétise, il doit encore franchir plusieurs étapes.

/ATS