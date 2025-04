Transports publics en Suisse: pas de hausse des prix en 2026

Les prix des transports publics nationaux resteront les mêmes en 2026, indique mercredi l'Alliance SwissPass. Elle a pris cette décision en raison de l'évolution positive des recettes.

Les prix du trafic voyageurs national n'augmenteront pas au changement d'horaire en décembre 2025. Cette décision repose sur plusieurs facteurs, note l'Alliance SwissPass, qui concerne en particulier les CFF.

Et de mentionner d'une part l'évolution positive du nombre de passagers et donc des recettes. Le demi-tarif PLUS et le nouvel assortiment jeunesse se sont fait leur place et amènent une nouvelle clientèle, se réjouit l'alliance.

D'autre part, les pouvoirs publics n'ont pas réduit les moyens alloués aux transports publics pour 2026.

/ATS